Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии

Концерн Volkswagen объявил о закрытии своего завода в Дрездене, который работает с 2002 года. Решение стало частью стратегии компании по сокращению издержек и адаптации к новым экономическим реалиям. Об этом сообщило издание Financial Times.

Производство на дрезденской площадке завершится 16 декабря. Завод никогда не отличался большими объёмами: за 23 года здесь собрано около 200 тысяч автомобилей, что меньше половины годового выпуска головного завода в Вольфсбурге. Первой моделью, выпущенной на предприятии, стал представительский седан Volkswagen Phaeton.

Несмотря на закрытие сборочного производства, центр выдачи новых машин останется в работе, а предприятие будет открыто для туристов. Позднее площадку передадут Техническому университету Дрездена, где создадут исследовательский центр по робототехнике, искусственному интеллекту и микроэлектронике. Концерн столкнулся с проблемами сбыта на ключевых рынках, в связи с чем ввёл строгую экономию: бюджет на ближайшие годы сокращён на миллиарды евро, планируется сокращение 35 тысяч сотрудников в Германии. Низкий спрос на электромобили также вынуждает направлять дополнительные средства на модернизацию двигателей внутреннего сгорания.

Ранее сообщалось, что холдинг «АГР» планирует инвестировать почти 88 миллиардов рублей в развитие автопроизводства на площадках бывших иностранных производителей в России. 37,1 миллиарда рублей будут направлены на локализацию производства на бывшем заводе General Motors в Санкт-Петербурге, а 50,6 миллиарда рублей — на площадку Volkswagen в Калужской области.