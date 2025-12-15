Генпрокуратура потребовала изъять имущество бывшего вице-премьера Башкирии

Генеральная прокуратура России подала иск о конфискации имущества бывшего вице-премьера правительства Башкирии Алана Марзаева, осуждённого за коррупцию. Об этом сообщила газета «Ведомости».

В иске перечислено 13 объектов недвижимости, среди которых комплекс в Верхнем Фиагдоне, квартиры во Владикавказе и Москве, дом в Кисловодске площадью 900 квадратных метров и дача в Башкирии. Кроме того, Генпрокуратура потребовала конфискации автопарка премиум-класса стоимостью более 20 миллионов рублей. Сообщается, что рассмотрение иска назначено в Мещанском районном суде Москвы.

Ранее сообщалось, что бывший вице-премьер правительства Башкирии Алан Марзаев был приговорён к 13 годам колонии строгого режима за получение взятки в размере 37 миллионов рублей. С декабря 2023 по апрель 2024 года Марзаев через посредника получал деньги от предпринимателя в обмен на заключение контрактов по благоустройству и ремонту дорог.