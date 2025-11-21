Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
21 ноября, 10:21

Бывший вице-премьер Башкирии пил кофе и хлопал в ладоши во время оглашения приговора

Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев. Обложка © ТАСС / Пс судов Башкортостана

Исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев. Обложка © ТАСС / Пс судов Башкортостана

В зале суда Уфы исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев спокойно пил кофе во время оглашения обвинительного приговора по делу о взятке. Необычную реакцию чиновника зафиксировал корреспондент РИА «Новости», когда подсудимый демонстративно аплодировал, заслушав решение.

Ленинский районный суд назначил Марзаеву 13 лет лишения свободы в колонии с крупным штрафом в размере 561 миллиона рублей. Одновременно суд постановил конфисковать у осуждённого многочисленные активы, включая объекты недвижимости в нескольких регионах страны. Дополнительной мерой наказания стало лишение чиновника всех почётных званий и государственных наград Республики Башкортостан.

В перечень конфискованного имущества вошли жилые и нежилые помещения, земельные участки, расположенные в Башкирии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Также подлежали изъятию предметы роскоши, среди которых были названы дорогостоящие наручные часы, автомобили premium-класса и современная компьютерная техника. В ходе заседания Марзаев сохранял спокойствие и даже пил кофе. Услышав назначенную меру наказания, он демонстративно начал аплодировать, а потом с улыбкой вышел из зала суда.

Напомним, что Алан Марзаев был задержан в 2024 году. Уголовное дело первоначально расследовалось в Москве, но в 2025 состоялась передача материалов в Уфу и перевод обвиняемого в местный следственный изолятор. Прокуратура настаивала на рассмотрении дела за пределами республики, указывая на сохраняющееся влияние Марзаева в регионе. Однако судебная инстанция отклонила это ходатайство, оставив дело в уфимской юрисдикции. Следствие установило, что чиновник через посредника получил 37 миллионов рублей за содействие в заключении госконтрактов с компанией «Дортрансстрой».

По данным обвинения, эта сумма составляла лишь часть общей договорённости о взятке размером 56,1 миллиона рублей. Посредником в передаче денежных средств выступал бывший министр транспорта республики Александр Клебанов. Как установила прокуратура Башкирии, между сторонами существовала устойчивая договорённость о передаче 10% от суммы каждого государственного контракта. Всего в указанный период с декабря 2023 по апрель 2024 года было заключено шесть контрактов на общую сумму свыше 560 миллионов рублей.

Бастрыкин возбудил дело против арбитражной судьи Воронежской области за взятки
Бастрыкин возбудил дело против арбитражной судьи Воронежской области за взятки

Ранее сообщалось, что суд ужесточил наказание бывшему министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину, заменив штраф реальным лишением свободы сроком на пять лет. Бывший чиновник был задержан непосредственно в зале суда после оглашения пересмотренного приговора.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • Уфа
  • Коррупция
  • Криминал
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar