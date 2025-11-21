Бывший вице-премьер Башкирии пил кофе и хлопал в ладоши во время оглашения приговора

В зале суда Уфы исполняющий обязанности вице-премьера правительства Башкирии Алан Марзаев спокойно пил кофе во время оглашения обвинительного приговора по делу о взятке. Необычную реакцию чиновника зафиксировал корреспондент РИА «Новости», когда подсудимый демонстративно аплодировал, заслушав решение.

Ленинский районный суд назначил Марзаеву 13 лет лишения свободы в колонии с крупным штрафом в размере 561 миллиона рублей. Одновременно суд постановил конфисковать у осуждённого многочисленные активы, включая объекты недвижимости в нескольких регионах страны. Дополнительной мерой наказания стало лишение чиновника всех почётных званий и государственных наград Республики Башкортостан.

В перечень конфискованного имущества вошли жилые и нежилые помещения, земельные участки, расположенные в Башкирии, Северной Осетии и Ставропольском крае. Также подлежали изъятию предметы роскоши, среди которых были названы дорогостоящие наручные часы, автомобили premium-класса и современная компьютерная техника. В ходе заседания Марзаев сохранял спокойствие и даже пил кофе. Услышав назначенную меру наказания, он демонстративно начал аплодировать, а потом с улыбкой вышел из зала суда.

Напомним, что Алан Марзаев был задержан в 2024 году. Уголовное дело первоначально расследовалось в Москве, но в 2025 состоялась передача материалов в Уфу и перевод обвиняемого в местный следственный изолятор. Прокуратура настаивала на рассмотрении дела за пределами республики, указывая на сохраняющееся влияние Марзаева в регионе. Однако судебная инстанция отклонила это ходатайство, оставив дело в уфимской юрисдикции. Следствие установило, что чиновник через посредника получил 37 миллионов рублей за содействие в заключении госконтрактов с компанией «Дортрансстрой».

По данным обвинения, эта сумма составляла лишь часть общей договорённости о взятке размером 56,1 миллиона рублей. Посредником в передаче денежных средств выступал бывший министр транспорта республики Александр Клебанов. Как установила прокуратура Башкирии, между сторонами существовала устойчивая договорённость о передаче 10% от суммы каждого государственного контракта. Всего в указанный период с декабря 2023 по апрель 2024 года было заключено шесть контрактов на общую сумму свыше 560 миллионов рублей.

Ранее сообщалось, что суд ужесточил наказание бывшему министру транспорта и автомобильных дорог Самарской области Ивану Пивкину, заменив штраф реальным лишением свободы сроком на пять лет. Бывший чиновник был задержан непосредственно в зале суда после оглашения пересмотренного приговора.