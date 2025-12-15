Россия и США
15 декабря, 07:08

ЕС впервые внесёт в чёрный список 40 российских танкеров

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Министры иностранных дел стран ЕС обсудят новые санкции против России, включая внесение в чёрный список 40 танкеров, якобы перевозящих российскую нефть. Об этом сообщила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас по прибытии на плановую министерскую встречу.

«Мы внесём в чёрный список 40 судов «теневого флота», а также тех, кто им помогает, чтобы ограничить российские ресурсы», — заявила Каллас.

Ранее сообщалось, что страны Евросоюза обсуждали возможность задерживать танкеры с российской нефтью в открытом море, однако пока не принимали никаких практических решений. Дискуссия на эту тему среди глав МИД стран ЕС будет продолжена. Отмечалось, что министры также рассматривали различные варианты ограничений движения таких судов, включая экологические претензии и вопросы страхования.

Милена Скрипальщикова
