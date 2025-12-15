В Домодедово и Жуковском вновь временно ограничили приём и выпуск самолётов

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Мера принята для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в Росавиации.

