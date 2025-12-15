В Домодедово и Жуковском вновь временно ограничили приём и выпуск самолётов
Обложка © Life.ru
В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Мера принята для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в Росавиации.
«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России уничтожили один беспилотник Вооружённых сил Украины, направлявшийся в сторону Москвы. Сообщалось также, что утром расчёты ПВО сбили несколько украинских беспилотников на подлёте к российской столице.
