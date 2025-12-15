Россия и США
15 декабря, 07:19

В Домодедово и Жуковском вновь временно ограничили приём и выпуск самолётов

Обложка © Life.ru

В аэропортах Домодедово и Жуковский введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Мера принята для обеспечения безопасности полётов. Об этом сообщили в Росавиации.

«Аэропорты Домодедово, Жуковский (Раменское). Введены временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полётов», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что средства противовоздушной обороны России уничтожили один беспилотник Вооружённых сил Украины, направлявшийся в сторону Москвы. Сообщалось также, что утром расчёты ПВО сбили несколько украинских беспилотников на подлёте к российской столице.

    avatar