Требующие продолжения военных действий западные политики не дают Владимиру Зеленскому заключить мир, играя на его самомнении и чувстве гордыни. Такое мнение высказал экс-подполковник СБУ Василий Прозоров.

«Я думаю, что там очень умело играют на его самомнении и чувстве гордыни. «Ты президент всего мира, ты противостоишь ужасной России, все на тебя молятся, тебя встречают первые лица, ты войдёшь в историю, там тебе памятники поставят», — говорят ему. И на этом тоже умело раскачивают, играют на таких его слабостях», — сказал собеседник РИА «Новости».

Прозоров считает, что Зеленский отказывается от мирных договорённостей, в том числе и из-за заботы о собственной сохранности. Имеющийся пост даёт ему защиту, которая исчезнет в случае заключения мирного соглашения, и тогда у негативно настроенных к нему людей появится немало вопросов. На данный момент, как считает собеседник издания, даже президент США Дональд Трамп не может гарантировать экс-комику безопасность.

Ранее сообщалось, что Зеленский заявил о готовности отказаться от требований о вступлении в НАТО в обмен на гарантии коллективной безопасности от США и европейских стран. Он уточнял, что речь идёт о двусторонних гарантиях, аналогичных статье 5 Североатлантического альянса, которые должны предоставить не только США, но и европейские партнёры, а также такие страны, как Канада и Япония.