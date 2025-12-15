На 35-м году жизни умер уральский гастроблогер Алексей Мельников

Екатеринбургский блогер Алексей Мельников ушёл из жизни в возрасте 34 лет. У погибшего осталась трёхлетняя дочь. Причина смерти пока не раскрыта. Об этом сообщила его жена Марина в социальных сетях.

«Мне всегда казалось, что количество моих болячек всегда меня доконает первой. Но сегодня случилось горе. Ушёл из жизни любимый муж, отец и сын. Внутри пустота с величиной в огромную дыру. И вопрос один: почему он, почему сейчас, почему так рано… У меня нет объяснений, у меня просто отняли очень важную часть меня, у моей дочери отняли очень важную часть её жизни. Это боль, она внутри, и сегодня она меня разрывает на части», — написала жена блогера.

Алексей Мельников был создателем паблика «Афиша Екатеринбург» и личного блога «Мельников в городе». Он публиковал авторские обзоры кафе и ресторанов, рассказывал о необычных блюдах и интересных местах города. На его аккаунты было подписано более сотни тысяч человек.

