Минувшая ночь на 15 декабря оказалась самой холодной в этом сезоне в столице, температура опускалась до −9,4 градуса. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своём Telegram-канале.

В Москве ночь на 15 декабря стала самой холодной с начала зимы. Фото © Telegram / Часовой погоды | Ставка | Тишковец Евгений

«В Москве минувшая ночь стала самой морозной в этом сезоне. На опорной столичной метеостанции ВДНХ минимальная температура составила −8,2 градуса, в Тушино −9,3 градуса, Бутово −9,4 градуса, на Балчуге −7,8 градуса. Такие показатели соответствуют климатической норме декабря», — написал Тишковец.

Десятиградусные морозы отмечались в Московской области в таких городах, как Талдом, Клин, Дмитров, Сергиев Посад, Солнечногорск, Воскресенск, Железнодорожный, Серпухов, Кашира, Шаховская, Луговая и Подмосковный. Самая низкая температура была зафиксирована в Черустях — −11,8 градуса.

Ранее сообщалось, что в Москву с 16 декабря начнёт поступать тёплый воздух, что приведёт к повышению температуры до плюсовых значений. Днём во вторник, с приближением тёплого атмосферного фронта, температура поднимется до 0…+3 °C, пройдут снегопады, местами переходящие в ледяной дождь.