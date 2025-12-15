На Сумское направление переброшена 160-я бригада ВСУ, обученная в Польше

Как заявил собеседник агентства, указанное воинское подразделение было сформировано совсем недавно, а его бойцы проходили полный курс обучения на территории Польши.

Ранее сообщалось о продолжении продвижения российских войск на Сумском и Харьковском направлениях. По информации группировки «Север», за сутки были заняты более двух десятков зданий с целью формирования приграничной полосы безопасности. На Сумском участке, как утверждается, применялась авиация и артиллерия, а также наносились удары по логистике противника, в то время как штурмовые подразделения продвинулись в лесных массивах.