15 декабря, 07:42

На Сумское направление переброшена 160-я бригада ВСУ, обученная в Польше

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mircea Moira

На участок фронта в Сумской области передислоцировали новое украинское формирование — 160-ю отдельную механизированную бригаду. Эти данные предоставили РИА «Новости» информированные источники в российских силовых структурах.

Как заявил собеседник агентства, указанное воинское подразделение было сформировано совсем недавно, а его бойцы проходили полный курс обучения на территории Польши.

По его словам, командование усилило меры контроля в районе расположения бригады, где теперь действует увеличенное число нарядов военной службы правопорядка, чтобы пресекать любые попытки дезертирства среди личного состава.

Шесть штурмовых групп ВСУ уничтожены на Сумском направлении

Ранее сообщалось о продолжении продвижения российских войск на Сумском и Харьковском направлениях. По информации группировки «Север», за сутки были заняты более двух десятков зданий с целью формирования приграничной полосы безопасности. На Сумском участке, как утверждается, применялась авиация и артиллерия, а также наносились удары по логистике противника, в то время как штурмовые подразделения продвинулись в лесных массивах.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

Вероника Бакумченко
