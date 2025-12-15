Мальчика из Уфы, которого мать избила в подъезде, перевели в соцучреждение

В Уфе мальчика, которого мать жестоко избила в подъезде дома, забрали в соцучреждение. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

«Ребёнок изъят из семьи и помещён в социальное учреждение. Женщина находится в отделе полиции, с ней проводятся необходимые мероприятия», — сообщает региональная прокуратура.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Также удалось установить личность матери малыша — ею оказалась 34-летняя уфимка, снимающая с 2019 года комнату в квартире жилого дома, где произошёл инцидент.