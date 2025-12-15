Россия и США
«Буревестник»
15 декабря, 07:50

Мальчика из Уфы, которого мать избила в подъезде, перевели в соцучреждение

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Bricolage

В Уфе мальчика, которого мать жестоко избила в подъезде дома, забрали в соцучреждение. Об этом сообщает прокуратура Башкирии.

«Ребёнок изъят из семьи и помещён в социальное учреждение. Женщина находится в отделе полиции, с ней проводятся необходимые мероприятия», — сообщает региональная прокуратура.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Также удалось установить личность матери малыша — ею оказалась 34-летняя уфимка, снимающая с 2019 года комнату в квартире жилого дома, где произошёл инцидент.

Ранее Life.ru сообщал, что в Уфе камера домофона сняла, как мать жестоко избила своего пятилетнего сына, разозлившись, что тот уронил бутылку пива. Возбуждено уголовное дело.

