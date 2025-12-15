Жильцы новокузнецкой многоэтажки жалуются на ведьму-соседку

Жильцы дома по Берёзовской роще в Новокузнецке жалуются на соседку, практикующую, по их словам, чёрную магию. Об этом рассказали журналисты Mash Siberia.

Видео © Telegram / Mash Siberia

По информации местных жителей, женщина регулярно употребляет алкоголь, после чего начинает наводить порчу на соседей, пугая их проклятиями. В полицию поступали заявления, однако правоохранительные органы не нашли состава преступления, так как магические действия не подпадают под статьи Уголовного кодекса.

Ранее сообщалось, что жители Поворино боятся своего соседа. Серийный маньяк Владимир Ретунский вышел на свободу после убийства восьми девушек и вернулся в родной город. Однако мужчина своего прошлого не стесняется. Он улыбается, разводит кур и сочиняет стихи.