Россияне стали чаще запивать стресс энергетиками

Продажи энергетиков в России продолжают расти, несмотря на запрет продажи таких напитков детям. Статистику специально для Life.ru привёл управляющий партнёр Agro and Food Communications Александр Панченко.

Сейчас несовершеннолетним энергетические напитки не продают, потому что доля кофеина весьма велика. Однако, по разным источникам, продажи всё равно растут. Они выросли от 5 до 10% в натуральном выражении (то есть в штуках) и примерно на 20% в денежном выражении за ноябрь – декабрь 2025 года. Александр Панченко Управляющий партнёр Agro and Food Communications

Причины, по словам эксперта, могут быть связаны со стрессом и тревожностью, которые испытывают граждане, что и приводит к увеличению продаж. Также можно отметить выход на рынок новых брендов: примерно 30 новинок появилось в 2025 году. Таким образом, рост продаж очевиден, и он наблюдается, несмотря на возрастные ограничения. Вероятно, этот рост также обусловлен привыканием к напиткам, отмечает Панченко.

Доцент Финансового университета при Правительстве РФ Пётр Щербаченко подтверждает рост продаж энергетиков: по его данным, за январь – сентябрь 2025 года в федеральной рознице они выросли на 4% в натуральном выражении и на 18% — в денежном по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Энергетики в сентябре – октябре увеличили продажи в натуральном выражении на 10% и на 22 % в денежном выражении, оставшись одной из наиболее быстрорастущих категорий в сегменте безалкогольных напитков. Позитивный тренд сохраняется, несмотря на введённый с марта 2025 года запрет на реализацию энергетиков несовершеннолетним и сокращение каналов их сбыта. Пётр Щербаченко Доцент Финансового университета при Правительстве РФ

Также зафиксировано увеличение покупок энергетиков на 3% год к году за январь – октябрь 2025 года, а среднего чека — на 13% — до 213 рублей.

Правила оборота энергетиков в России поменялись с 1 марта 2025 года, когда был введён запрет на их продажу несовершеннолетним. Ограничения привели к сокращению числа каналов сбыта: реализовывать продукцию через онлайн-площадки и вендинговые аппараты стало невозможно. Рост спроса, несмотря на ограничения, говорит о том, что основная аудитория — совершеннолетние потребители, которые сохраняют привычку, отмечает Щербаченко. Вторая причина роста спроса — позиционирование энергетиков как «бодрящих» напитков.