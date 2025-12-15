Центробанк РФ подал иск к Euroclear на сумму свыше 18 триллионов рублей

Банк России направил исковое заявление в арбитражный суд Москвы к международному депозитарию Euroclear с требованием о возмещении ущерба на сумму более 18 триллионов рублей. Как сообщили в пресс-службе суда, заявление уже поступило, но пока не принято к рассмотрению.

«Исковое заявление поступило в суд. Исковые требования составляют больше 18 триллионов рублей», — уточнили в пресс-службе.

Точная сумма иска составляет 18 172 971 903 836 рублей.

Как заявил на прошлой неделе Центробанк, основанием для подачи иска стали попытки Европейского союза незаконно использовать замороженные активы регулятора. В ведомстве пояснили, что действия Euroclear, лишившие ЦБ возможности распоряжаться своими средствами, нанесли ему существенный вред.

В ответ на санкции 2022 года Россия также заблокировала активы недружественных инвесторов на спецсчетах, и теперь требует компенсации за свои потери через суд.

Ранее сообщалось, что бельгийский депозитарий Euroclear может понести убытки в размере до 16 миллиардов евро, если российские активы будут конфискованы. В настоящее время компания управляет активами на сумму около 16 миллиардов евро, принадлежащими российским инвесторам. Решение Евросоюза о конфискации этих активов может создать серьёзные трудности как для самой компании, так и для её клиентов, инвестировавших в Россию.