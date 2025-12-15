Россия и США
15 декабря, 08:01

Асад обучается офтальмологии и русскому языку в Москве

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Harold Escalona

В данный момент экс-президент Сирии Башар Асад проживает в элитном посёлке на Рублёвке, где также может находиться жильё бывшего украинского лидера Виктора Януковича. Об этом пишет The Guardian.

Источник, близкий к Башару Асаду, сообщил, что бывший президент Сирии намерен вернуться к медицинской практике. По его словам, Асад неравнодушен к офтальмологии. Кроме того, экс-лидер занимается изучением русского языка, ведя тихую жизнь. Его супруга проводит время за фитнесом, шоппингом и посещением бьюти-салонов, вероятно, не беспокоясь о деньгах.
Песков коротким «Нет» пресёк вопросы о жизни Асада в России и встречах с Путиным
Напомним, что Башар Асад с семьёй бежал из Сирии в конце 2024 года, власть в стране захватила оппозиция. Многие уверены, что он перебрался в Россию. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему в нашей стране действительно предоставили убежище, поскольку на родине ему грозила смерть. СМИ рассказывали, что теперь Асад живёт свою лучшую жизнь и целыми днями зависает в онлайн-играх.

