Асад обучается офтальмологии и русскому языку в Москве

В данный момент экс-президент Сирии Башар Асад проживает в элитном посёлке на Рублёвке, где также может находиться жильё бывшего украинского лидера Виктора Януковича. Об этом пишет The Guardian.

Напомним, что Башар Асад с семьёй бежал из Сирии в конце 2024 года, власть в стране захватила оппозиция. Многие уверены, что он перебрался в Россию. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему в нашей стране действительно предоставили убежище, поскольку на родине ему грозила смерть. СМИ рассказывали, что теперь Асад живёт свою лучшую жизнь и целыми днями зависает в онлайн-играх.