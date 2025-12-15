Россия и США
15 декабря, 07:56

Подмосковье прощается с главой Реутова Науменко, погибшим в ДТП

Обложка © VK / Филипп Науменко

В понедельник в подмосковном Реутове проходит церемония прощания с главой города Филиппом Науменко, погибшим в страшной аварии.

Подмосковье прощается с погибшим главой Реутова Филиппом Науменко. Видео © Life.ru

Прощание проходит в Троицком храме города Реутова. Почтить память градоначальника пришли его родные, друзья, коллеги и многочисленные жители городского округа. Многие пришедшие несли с собой букеты красных роз в знак уважения к ушедшему Науменко.

Главе Реутова Науменко сделали срочную трепанацию черепа после аварии

Напомним, серьёзное ДТП произошло 7 декабря в Нижегородской области. Водитель Науменко, управлявший служебным авто главы Реутова, выехал на встречную полосу и столкнулся с КамАЗом. Машина перевернулась. Несмотря на неделю борьбы врачей, Науменко скончался 13 декабря, впав перед этим в кому.

