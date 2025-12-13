Путин в Индии
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
13 декабря, 18:28

Главе Реутова Науменко сделали срочную трепанацию черепа после аварии

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко. Обложка © reutov.net

Глава подмосковного Реутова Филипп Науменко. Обложка © reutov.net

Главу подмосковного Реутова Филиппа Науменко чудом спасли врачи сразу после серьёзного ДТП в Нижегородской области. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

После аварии пострадавшего доставили в больницу с многочисленными травмами, включая открытый перелом костей черепа и ушиб головного мозга. Врачи провели срочную двухчасовую операцию по декомпрессионной трепанации черепа в попытке стабилизировать его состояние. Однако затем чиновник умер, не выйдя из комы.

Выросло число пострадавших в массовом ДТП с 25 авто на трассе Пенза – Тамбов
Выросло число пострадавших в массовом ДТП с 25 авто на трассе Пенза – Тамбов

Ранее сообщалось, что Филипп Науменко во время аварии не был пристёгнут ремнём безопасности. 39-летний чиновник и его 28-летний водитель Георгий Бицадзе оба не воспользовались средствами безопасности. В результате лобового столкновения с грузовиком на трассе М-12 Науменко получил открытую черепно-мозговую травму, отёк мозга и тяжёлые повреждения лёгких. Водитель, управлявший автомобилем VOYAH, отделался лишь лёгкой царапиной. Сообщается, что за годы вождения у Бицадзе накопились сотни штрафов за превышение скорости, а в день аварии он также был оштрафован за езду без ремня.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • ДТП
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar