Россиянам объяснили, как изменится налоговая нагрузка при доходе от ₽200 тысяч

Для большинства россиян с зарплатой до 200 тысяч рублей в месяц налоговая нагрузка с 2026 года не изменится и останется на уровне 13%. Об этом рассказала инвестиционный советник Юлия Кузнецова.

По‑настоящему ощутимым повышение станет только для тех, чей годовой доход превысит 5 миллионов рублей, то есть около 416 тысяч ежемесячно. Новая прогрессивная шкала затронет именно эти «дорогие доходы».

«Повышенные ставки будут применяться не ко всей сумме заработка, а только к его превышению над установленными порогами», — отметила финансист в разговоре с «Газетой.ru».

То есть, пятиступенчатая модель работает так: 13% — до 2,4 млн в год, 15% — на доход свыше этой суммы, 18% — после 5 млн, 20% — после 20 млн и 22% — при доходах выше 50 млн рублей в год. Это приближает Россию к мировой практике налогообложения.

Ранее эксперт высказал мнение, что введение единого имущественного налога в ближайшие годы в России маловероятно. Основными препятствиями он назвал конфликт с принципом бюджетного федерализма — возникнут сложности в распределении средств между регионами и муниципалитетами.