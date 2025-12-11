Путин заявил о необходимости усилить борьбу с уклонением от налогов

Президент России Владимир Путин поручил экономическому блоку правительства уделить особое внимание противодействию теневому сектору и схемам ухода от налогообложения. Об этом он сказал на совещании по экономическим вопросам.

Глава государства подчеркнул, что решения о повышении зарплат бюджетникам и увеличении доходов пенсионеров напрямую зависят от состояния экономики и поступлений в бюджет.

«Как я уже отмечал, вопросы повышения качества экономики, борьбы с теневым сектором и уклонением от уплаты налогов требуют самого пристального внимания», — заявил Путин.

Ранее на этой неделе Путин потребовал не допустить ухода бизнеса в тень на фоне роста НДС. По его словам, государству важно обеспечить стабильность налоговой системы и прозрачность работы компаний после изменения ставок.