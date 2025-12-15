Россия и США
15 декабря, 08:31

Мёртвую женщину со швом от операции нашли в сугробе у дома в Екатеринбурге

Обложка © Life.ru

У женщины, тело которой нашли под окнами дома в Екатеринбурге, было серьёзное заболевание и шов от операции. Об этом журналистам сообщил источник, близкий к силовым структурам.

Труп обнаружили утром в сугробе на улице Академика Вонсовского. По предварительным данным, смерть не носит криминальный характер.

«Она получила множество повреждений. Силовики разбираются в причинах случившегося», — сказал собеседник URA.ru.

В региональном СУ СК РФ от комментариев воздерживаются. Расследование обстоятельств гибели продолжается.

Найденные в доме режиссёра Райнера тела принадлежат ему и его жене

