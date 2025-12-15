Генсека ОКР Берёзова внесли в базу украинского сайта «Миротворец»*

Генеральный секретарь Олимпийского комитета России Виктор Берёзов внесён в реестр украинского сайта «Миротворец»*. Об этом сообщает издание «Постньюс».

Основанием для включения в базу данных стало его участие в XIII международном спортивном форуме «Россия — спортивная держава», который состоялся в ноябре 2025 года в Самаре и Тольятти. В рамках мероприятия Берёзов выступил в качестве спикера на экспертной панели «Арбитраж, право, аналитика в спорте».

Страница с его данными появилась на ресурсе на фоне смягчения позиции Международного олимпийского комитета в отношении допуска российских атлетов к международным стартам. На прошлой неделе МОК рекомендовал разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях по отдельным дисциплинам.

Виктор Берёзов возглавляет секретариат ОКР с декабря 2024 года и в 2025-м был отмечен ведомственной наградой Минспорта.

Сайт «Миротворец»* — украинский интернет-ресурс, позиционирующий себя как центр исследований признаков преступлений против национальной безопасности Украины. Ведёт базу данных лиц, которые, по мнению создателей, угрожают суверенитету страны.

Ранее сообщалось, что российская биатлонистка, дважды олимпийская чемпионка Анна Богалий, оказалась в списке украинского ресурса «Миротворец»*. Ей инкриминируют действия, которые, по мнению составителей базы, подрывают суверенитет и территориальную целостность Украины. Кроме того, Богалий обвиняют в публичной поддержке проводимой спецоперации. Напомним, что спортсменка дважды становилась чемпионкой Олимпийских игр (2006 и 2010 гг.) в составе эстафетной сборной России.

