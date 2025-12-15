Ещё в одном российском регионе 4 ребёнка отравились хлоркой в бассейне

В Янаульском районе Башкортостана дети отравились парами хлора в бассейне спортивной школы. Инцидент произошёл вечером 12 декабря 2025 года во время занятий по плаванию. Прокуратура региона организовала проверку по факту произошедшего. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

«В ходе надзорных мероприятий прокуратура установит обстоятельства и причины произошедшего, проверит исполнение законодательства об оказании услуг надлежащего качества. При наличии оснований будет решён вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, в момент тренировки двух групп детей 2017–2018 годов рождения произошёл выброс паров хлора, в результате чего дети почувствовали недомогание. Четверо несовершеннолетних в настоящее время находятся под наблюдением врачей, их состояние оценивается как удовлетворительное. На место происшествия выехал прокурор Янаульского района Булат Галиакберов. Прокуратура также контролирует ход и результаты процессуальной проверки, организованной следственным органом.

Ранее сообщалось, что в бассейне «Шахтёр» в якутском городе Нерюнгри во время соревнований по плаванию пострадали 13 подростков. Причиной инцидента стала чрезмерная концентрация паров хлора в воде. У детей 13–14 лет произошло отравление и поражение глаз, после чего всех пострадавших доставили в больницу для оказания медицинской помощи.