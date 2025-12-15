Зеленский назвал несправедливыми требования США о выводе ВСУ из Донбасса

США настаивают на выводе украинских войск из подконтрольной Киеву части Донбасса как условие возможного мирного соглашения с Россией. Это подтвердил Владимир Зеленский. По его словам, такой подход является несправедливым.

«На наш сигнал «стоим там, где стоим» россияне отвечают, что Украина должна выйти из Донбасса или они его всё равно оккупируют», — приводит «РБК-Украина» слова Зеленского.

США предложили компромиссный вариант: Россия не будет заходить на подконтрольную Киеву часть Донбасса, но украинские войска должны оттуда выйти. Зеленский подчеркнул, что если ВСУ будут отходить, то Россия должна сделать то же самое. Украина продолжает настаивать на позиции «стоим там, где стоим».

Ранее сообщалось, что Украина не намерена выводить свои войска из Донбасса и сохраняет требование о включении страны в НАТО. Поправки Киева к мирному плану Вашингтона отвергают предложение о территориальных уступках в обмен на мир, хотя Россия вряд ли примет такой вариант.