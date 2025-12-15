Politico: Киев отверг план Трампа о свободной экономической зоне в Донбассе

Киев отказался рассматривать предложение, поступившее от команды президента США Дональда Трампа, о создании демилитаризованной свободной экономической зоны на территории Донбасса. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного французского чиновника, осведомлённого о содержании закрытых консультаций по американскому мирному плану.

«Украина отказалась от этого предложения», — заявил источник.

На прошлой неделе Politico уже писала, что украинская сторона, пытаясь заручиться поддержкой Трампа, сама инициировала идею создания в Донбассе специальной экономической зоны для реализации американских деловых интересов. Тогда глава Белого дома положительно оценил эту инициативу, заявив, что она может быть работоспособной.