Politico: Киев отверг план Трампа о свободной экономической зоне в Донбассе
Киев отказался рассматривать предложение, поступившее от команды президента США Дональда Трампа, о создании демилитаризованной свободной экономической зоны на территории Донбасса. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на высокопоставленного французского чиновника, осведомлённого о содержании закрытых консультаций по американскому мирному плану.
«Украина отказалась от этого предложения», — заявил источник.
На прошлой неделе Politico уже писала, что украинская сторона, пытаясь заручиться поддержкой Трампа, сама инициировала идею создания в Донбассе специальной экономической зоны для реализации американских деловых интересов. Тогда глава Белого дома положительно оценил эту инициативу, заявив, что она может быть работоспособной.
Как сообщалось ранее, Украина могла рассматривать возможность территориальных компромиссов в Донбассе в обмен на ответные действия со стороны России. Впоследствии Владимир Зеленский предложил провести референдум по вопросам территориальной целостности. Однако Кремль отверг эту инициативу, заявив, что Россия не будет рассматривать предложенный Зеленским вариант референдума, касающийся Донбасса.
