«Стыд и срам!»: Цискаридзе пристыдил телеведущую за позу в ложе Большого и велел мыть полы

В культурной среде возник серьёзный скандал, вызванный фотографиями телеведущей канала «Россия 24» Марии Григорьевой, сделанными в зрительном зале Большого театра. На опубликованных снимках девушка изображена в вольной позе, лежащей на бортике театральной ложи, что вызвало ярость у народного артиста России Николая Цискаридзе.

Мария Григорьева. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / @mgrigoreva_tv

Цискаридзе, увидев эти кадры, выразил крайнее возмущение в своём личном блоге, где публично осудил журналистку за нарушение театрального этикета. Артист раскритиковал её поступок и посоветовал ознакомиться с книгой «Мозаика. Балет. Щелкунчик», в которой подробно разъясняются правила поведения в храме искусств.

«Книга написана для тех людей, которые хотят знать, что такое театр и как строится спектакль на примере «Щелкунчика». Но, увидев сегодня с утра вызывающе лежащую женщину на бордюре в Большом театре, я понял, что этот труд надо читать всем в обязательном порядке. Там написано, в том числе о том, как надо вести себя в театре. Стыд и срам!» — написал Цискаридзе.

Артист не ограничился критикой и предложил конкретное наказание. По его мнению, таких нарушителей следовало бы обязать «мыть пол две недели в театре» за неподобающее поведение.

Ранее Николай Цискаридзе поделился своим методом борьбы с выгоранием. Известный артист балета рассказал, что сам пережил сильное эмоциональное истощение и депрессию после семи лет непрерывной работы. Спасением для него стало длительное пребывание на Канарских островах. Теперь Цискаридзе подчёркивает важность баланса между работой и отдыхом, чтобы избежать повторения подобного состояния.