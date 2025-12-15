Президент Эстонии предложил заплатить Венгрии за отказ от российского газа
Обложка © ТАСС / ЕРА
Эстония выразила готовность разделить с Венгрией финансовые издержки, связанные с отказом от российского газа. Об этом в интервью финской газете Ilta Sanomat сообщил эстонский президент Алар Карис.
«Возможно, нам стоит помочь Венгрии оплатить штрафы за расторжение контрактов», — сказал он.
Эстонский лидер убеждён, что европейским странам требуется ужесточить политику в отношении Москвы, уделив особое внимание вопросу импорта энергоресурсов. Комментируя недавнюю поездку Виктора Орбана в российскую столицу, Карис предположил, что главной целью визита было получение гарантий по поставкам недорогого топлива. В связи с этим он и выдвинул своё предложение, которое, по его мнению, поддержит Будапешт и якобы ухудшит положение Москвы.
Напомним, Виктор Орбан заявил, что переговоры в Кремле завершились успехом. Политик отметил, что его главная цель достигнута – Будапешт получил гарантии надёжного энергоснабжения от Москвы. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подтвердил, что российская сторона выполнит все контрактные обязательства.
