Президент Эстонии предложил заплатить Венгрии за отказ от российского газа

Эстония выразила готовность разделить с Венгрией финансовые издержки, связанные с отказом от российского газа. Об этом в интервью финской газете Ilta Sanomat сообщил эстонский президент Алар Карис.

«Возможно, нам стоит помочь Венгрии оплатить штрафы за расторжение контрактов», — сказал он.

Эстонский лидер убеждён, что европейским странам требуется ужесточить политику в отношении Москвы, уделив особое внимание вопросу импорта энергоресурсов. Комментируя недавнюю поездку Виктора Орбана в российскую столицу, Карис предположил, что главной целью визита было получение гарантий по поставкам недорогого топлива. В связи с этим он и выдвинул своё предложение, которое, по его мнению, поддержит Будапешт и якобы ухудшит положение Москвы.

Напомним, Виктор Орбан заявил, что переговоры в Кремле завершились успехом. Политик отметил, что его главная цель достигнута – Будапешт получил гарантии надёжного энергоснабжения от Москвы. Глава венгерского МИД Петер Сийярто подтвердил, что российская сторона выполнит все контрактные обязательства.