Юрист предупредил, что привязка ИНН к счетам упразднит банковскую тайну

Инициатива ЦБ о привязке ИНН ко всем банковским счетам грозит полной отменой банковской тайны. Таким мнением поделился юрист Александр Хаминский.

По его словам, это приведёт к тотальному контролю ФНС за безналичными операциями граждан. Официальной целью называют борьбу с дропперами, но реальной причиной эксперт видит беспрецедентное усиление налогового надзора.

«ФНС сможет настроить автоматические алерт-системы на любые суммы, вызывающие вопросы. Неспособность оперативно подтвердить легальность дохода или расхода приведёт к проверкам и блокировкам», — констатировал Хаминский в разговоре с «Газетой.ru».

Он считает, что под удар попадут фрилансеры, репетиторы, продавцы на маркетплейсах и даже участники бытовых складчин. Единственным выходом юрист назвал безупречную финансовую дисциплину и документальное подтверждение всех операций.

Ранее зампред Банка России Ольга Полякова сообщила, что ЦБ введёт обязательную привязку ИНН ко всем банковским счетам физлиц, включая уже открытые. По её словам, это необходимо для работы платформы «Антидроп», направленной против дропперов — посредников в переводе средств мошенников. Полякова уточнила, что у банков уже есть инструменты ФНС для самостоятельного выяснения ИНН клиентов. Запуск платформы запланирован на середину 2027 года.