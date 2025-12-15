«Пока не помолюсь — не поеду»: Водитель автобуса остановил рейс ради намаза

Во Владивостоке водитель маршрутного автобуса № 55 остановил рейс прямо на дороге, заявив, что не продолжит движение, пока не совершит молитву. Инцидент попал на видео и был опубликован в Telegram-канале «Новости VL».

По словам очевидцев, утром около 07:30 автобус остановился в районе Диомида. В салоне выключили свет, а водитель начал конфликтовать с пассажирами: кричал, требовал выйти и утверждал, что ему мешают помолиться. На записи слышно, как одна из женщин говорит, что транспорт стоит без движения уже около получаса.

Часть пассажиров в итоге покинула автобус, не дожидаясь продолжения поездки и не оплачивая проезд.

В управлении транспорта сообщили, что после инцидента руководство автотранспортного предприятия провело с водителем разъяснительный инструктаж.

Ранее Верховный муфтий обратился к единоверцам с просьбой воздержаться от совершения намазов в местах общего пользования. Подобные действия могут вызывать недовольство у людей, не исповедующих ислам, в то время как для молитвы существуют специально предназначенные для этого пространства, отметил он.