В США заявили о способности «Тёмного орла» долететь до Москвы

Расстояние от Лондона до Москвы способна преодолевать гиперзвуковая ракета американского комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle («Тёмный орёл»). Об этом заявил генерал-лейтенант армии США Франсиско Лозано, передаёт TWZ.

Лозано раскрыл характеристики ракеты, отметив, что та способна преодолевать расстояние в 3,5 тысячи километров. Также «Тёмный орёл», по его словам, способен достать до Китая и Тегерана с определённых точек запуска. Разработка над ракетой велась с 2019 года. Она состоит из пусковой установки, ракеты-носителя и гиперзвукового блока Common Hypersonic Glide Body (C-HGB).

