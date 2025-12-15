Прямая линия 2025
Регион
15 декабря, 09:18

В США заявили о способности «Тёмного орла» долететь до Москвы

Обложка © Wikipedia

Расстояние от Лондона до Москвы способна преодолевать гиперзвуковая ракета американского комплекса Long-Range Hypersonic Weapon (LRHW) Dark Eagle («Тёмный орёл»). Об этом заявил генерал-лейтенант армии США Франсиско Лозано, передаёт TWZ.

Лозано раскрыл характеристики ракеты, отметив, что та способна преодолевать расстояние в 3,5 тысячи километров. Также «Тёмный орёл», по его словам, способен достать до Китая и Тегерана с определённых точек запуска. Разработка над ракетой велась с 2019 года. Она состоит из пусковой установки, ракеты-носителя и гиперзвукового блока Common Hypersonic Glide Body (C-HGB).

США одобрили продажу Германии ракет на 3,5 миллиарда долларов

А ранее Life.ru рассказывал, как российский истребитель Су-57 с ракетой Х-58УШКЭ вызвал зависть на Западе. Разработка отличается повышенной боеспособностью и дальностью атаки.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

