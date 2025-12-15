Новая глава британской разведки MI6 собирается обвинить Россию в «экспорте хаоса»

Новая глава британской внешней разведки MI6 Блейз Метревели впервые выступит с публичной речью, обозначив Россию как ключевую угрозу безопасности. Основные тезисы её выступления были распространены Reuters, Financial Times, The Guardian и другими СМИ.

Метревели возглавила службу в июле, став первой женщиной на этом посту за всю историю ведомства. Её карьера в разведке началась в конце 1990-х, и она прошла путь до директора отделом Q, занимающимся технологиями и инновациями. Ожидается, что в своём выступлении она охарактеризует нынешнее время как «эпоху неопределённости», где меняются правила ведения конфликтов.

Глава MI6 назовёт Москву «агрессивным, экспансионистским и ревизионистским противником», чьей особенностью является «экспорт хаоса» на международную арену. Она подчеркнёт неизменность поддержки Великобританией Украины и продолжение оказания давления в оборонительных целях. Метревели также отметит, что продолжающиеся бои на Украине служат ярким примером смены парадигмы ведения конфликтов.

«Наша поддержка неизменна. Давление, которое мы оказываем в защиту Украины, будет продолжаться», — прозвучит в речи.

Схожие оценки в этот день озвучит и начальник штаба обороны Великобритании Ричард Найтон. По данным прессы, он заявит, что текущая ситуация является самой опасной за время его карьеры. Найтон призовёт государство «активизировать свои усилия» и отметит сохраняющуюся угрозу со стороны России для стран НАТО.

Ранее Life.ru сообщал, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте призвал Европу резко увеличить военные расходы для подготовки к потенциальному конфликту с Россией. Рютте заявил, что альянсу необходимо достичь целевых оборонных показателей, чтобы быть уверенными в возможности сражаться с русскими в случае нападения.