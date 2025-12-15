Прямая линия 2025
15 декабря, 09:28

Винокур назвал человеком-легендой умершего Левонa Оганезова

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин, © РИА Новости / Сергей Гунеев

Народный артист России, композитор и пианист Левон Оганезов, скончавшийся 13 декабря, был настоящей легендой. Об этом заявил артист эстрады Владимир Винокур.

«Левон Оганезов — это история. Музыкант такого класса мне больше не встречался в жизни. Я кланяюсь памяти великого музыканта и человека», — подчеркнул Винокур в беседе с газетой «Известия».

Маэстро умер 13 декабря на 85-м году жизни. Он был заслуженным деятелем искусств СССР, лауреатом премий и всемирно известным мастером, виртуозно совмещавшим классику и джаз. Оганезов много гастролировал по миру, выступал в лучших залах и занимался преподаванием, передавая своё мастерство новым поколениям музыкантов.

