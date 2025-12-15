Глава Чувашии обратился в полицию из-за дипфейка со своим лицом

Он назвал распространяемую информацию ложной и призвал граждан проверять источники. Также Николаев отметил, что уже связался с правоохранительными органами. В отношении авторов ролика будут приняты меры.

В фейковом ролике Николаев выступил с резкой критикой жителей республики. Он обвинил их в том, что после сокращения денежных пособий интерес к участию в СВО резко угас. Глава Чувашии задался риторическим вопросом, неужели для них Родина – это лишь источник заработка, а не нечто большее. В конце ролика он добавил, что сам бы давно встал на защиту страны, но не может бросить свой народ.