Кадыров заявил о попытке ВСУ разными путями атаковать Чечню беспилотниками

Опасность атак беспилотников объявляется в Чечне ежедневно, однако все ключевые объекты надёжно защищены, а основные маршруты их полёта перекрыты. Таким образом глава региона Рамзан Кадыров в ходе прямой линии с жителями прокомментировал попытки ВСУ атаковать республику.

Кадыров заявил о ежедневных угрозах атак беспилотников в Чечне. Видео © Telegram / ЧГТРК «Грозный»

Он пояснил, что долетают лишь те дроны, которым удаётся зайти по обходным путям, минуя средства противовоздушной обороны. Кадыров отметил, что погибших в результате атак нет, а имеются лишь лёгкие ранения, которые он охарактеризовал как царапины. При этом он добавил, что угроза объявляется каждую ночь, пока люди спят, а силы безопасности находятся на своих позициях.

Глава региона подчеркнул, что украинские беспилотники предпринимают попытки атаковать республику, используя разные маршруты. Он заверил, что все объекты закрыты, а основные пути перекрыты для предотвращения проникновения. Кроме того, военнослужащие круглые сутки стоят на страже, чтобы охранять жителей.

«Каждые день и ночь наши бойцы на страже, охраняют покой населения. Мы будем делать всё, чтобы они [БПЛА] не залетали в Россию, в частности в Чеченскую Республику», — отметил он.

Ранее сообщалось, что Рамзан Кадыров поручил своему сыну усилить координацию силовых ведомств Чечни после ударов украинских беспилотников по Грозному. Он подчеркнул необходимость повышения эффективности на всех направлениях и немедленного подавления любых угроз.