В Бурятии многодетные родители с ребёнком погибли из-за долга за свет

СК РФ Бурятии возбудил уголовное дело после гибели двух взрослых и одного ребёнка от угарного газа в доме на территории СНТ «Черемушки» в Улан-Удэ. Следователи проводят необходимые процессуальные действия и назначили судебные экспертизы для установления всех обстоятельств происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства региона.

«По данным следствия, 14 декабря 2025 года в одном из домов были обнаружены тела трёх человек с признаками отравления угарным газом. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам)», — говорится в сообщении.

Выяснилось, что двое взрослых проживали в доме вместе с семью детьми. Электроснабжение было отключено 12 декабря из-за неоплаченных счетов, и для отопления установили дизельный генератор в непроветриваемом помещении. Старший сын забрал шестерых детей к себе, а родители и младший ребёнок остались дома. Связь с ними прервалась, а около полуночи 14 декабря тела обнаружили без признаков жизни.