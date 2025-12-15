В Ялте задержали чиновника мэрии по делу о мошенничестве и взятке

В Ялте сотрудники ФСБ задержали начальника отдела закупок городской администрации. Его подозревают в мошенничестве с муниципальным земельным участком и получении взятки в размере 300 тысяч рублей, передаёт РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу УФСБ Крыма и Севастополя.

Чиновника взяли с поличным при передаче денег. В отношении его возбуждено уголовное дело по статьям о покушении на мошенничество с использованием служебного положения. По версии следствия, чиновник 1970 года рождения потребовал у жителя Ялты более 300 тысяч рублей за содействие в оформлении права собственности на участок, находившийся в муниципальной собственности. После задержания он полностью признал вину и начал сотрудничать со следствием.

Ранее Life.ru сообщал, что заммэра Снежного в ДНР задержали за получение взятки размером 2 млн рублей. Деньги чиновник якобы получал от коммерческой организации, выполнявшей восстановительные работы в городе по госконтрактам.