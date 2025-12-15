Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Регион
15 декабря, 09:46

Life.ru узнал вероятный адрес проживания генерала Савостьянова*, обосновавшегося в США

Обложка © Wikipedia / Иван Абатуров

Life.ru установил возможный адрес проживания в США генерала Евгения Савостьянова*. По имеющимся данным, он может жить в Калифорнии, в городе Таузенд-Окс под Лос-Анджелесом.

Сопоставление интерьера из видео с внучкой Савостьянова* с фотографиями недвижимости позволило установить связь с домом на Fox Springs Circle, ранее продававшимся за 1,4 млн долларов. Согласно публичным реестрам, дом оформлен на его сына, работающего в Калифорнии нотариусом.

Генерал Савостьянов* перед признанием иноагентом продал особняк на Рублёвке за ₽79 млн
Евгений Савостьянов* — первый в истории генерал, которого признали в России иноагентом. Сейчас он живёт с семьёй в Лос-Анджелесе и до сих пор ненавидит родину. Чем занимается генерал и какие активы у него есть — в материале Life.ru.

* Включён в реестр иностранных агентов Минюста России.

