Life.ru установил возможный адрес проживания в США генерала Евгения Савостьянова*. По имеющимся данным, он может жить в Калифорнии, в городе Таузенд-Окс под Лос-Анджелесом.

Сопоставление интерьера из видео с внучкой Савостьянова* с фотографиями недвижимости позволило установить связь с домом на Fox Springs Circle, ранее продававшимся за 1,4 млн долларов. Согласно публичным реестрам, дом оформлен на его сына, работающего в Калифорнии нотариусом.

Евгений Савостьянов* — первый в истории генерал, которого признали в России иноагентом. Сейчас он живёт с семьёй в Лос-Анджелесе и до сих пор ненавидит родину. Чем занимается генерал и какие активы у него есть — в материале Life.ru.

