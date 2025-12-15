Генерал Савостьянов* перед признанием иноагентом продал особняк на Рублёвке за ₽79 млн

Незадолго до того, как сбежавший в США генерал Евгений Савостьянов* был включён в реестр иноагентов, он выставил на продажу свой особняк в посёлке Лызлово на Рублёвке. Как выяснил Life.ru, изначально стоимость объекта составляла 79 миллионов рублей, однако объявление о продаже уже снято.

Дом, украшенный российским гербом, был выставлен на продажу по цене, которая значительно ниже рыночной (около 130 млн рублей). Вероятно, продажа могла быть осуществлена в спешке. Также у Савостьянова* есть и другие объекты недвижимости: апартаменты на улице Косыгина, квартира в ЖК «Депутатский» на Улофа Пальме и трёхкомнатная квартира в конструктивистском доме на Пречистенке. Информация о дальнейшей судьбе этих активов отсутствует.

Евгений Савостьянов* — первый в истории генерал, которого признали в России иноагентом. Сейчас он живёт с семьёй в Лос-Анджелесе и до сих пор ненавидит родину. Чем занимается генерал и какие активы у него есть — в материале Life.ru.

Евгения Савостьянова*, напомним, признали иноагентом 28 ноября. Также в тот день в перечне Минюста России оказался поэт и публицист Василина Орлова*.



Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.