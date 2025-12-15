Life.ru: У генерала Савостьянова* выявили родственника с тем же статусом

В семье Евгения Савостьянова* обнаружился ещё один человек с таким же статусом. По информации Life.ru, двоюродный брат экс-генерал-майора — бывший профессор МГИМО Андрей Зубов* — также внесен в реестр иноагентов.

Напоминим, что Савостьянов* стал первым генерал-майором, признанным иноагентом в РФ. Его родственник Андрей Зубов* ранее работал профессором МГИМО. По данным Life.ru, решение о признании Зубова* иноагентом было принято одновременно с включением в реестр журналиста Андрея Лошака*.

Кроме того, фигуранты материала связаны с публичными площадками. По версии Life.ru, Евгений Савостьянов* и Виктор Лошак* выступали на мероприятиях в Ельцин-центре.

Ранее Life.ru публиковал подробное расследование о генерале Савостьянове*. В материале подробно рассказано о том, как сбежавший иноагент сейчас проживает в Лос-Анджелесе и ненавидит Родину, давшую ему власть и деньги.

