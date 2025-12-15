В Подмосковье хирурги спасли годовалого малыша, который сел на иголку

Врачи из Детского научно-клинического центра имени Л.М. Рошаля провели успешную операцию по извлечению иглы, на которую сел годовалый ребёнок. Из-за боли малыш не мог самостоятельно встать на ноги, сообщили в пресс-службе Минздрава РФ по Московской области.

Иголка, застрявшая в теле малыша. Фото © Министерство здравоохранения по Московской области

«Инородным телом стала швейная игла, которая прошла в опасной близости от уретры. Вероятнее всего, мальчик случайно сел на неё. Мы выполнили ребёнку экстренную операцию по извлечению инородного тела, после которой болевой синдром был полностью купирован. Операция прошла успешно, без осложнений», — сказал заведующий отделением детской хирургии №1 Евгений Рожденкин.

Мальчик быстро пошёл на поправку и уже выписан из больницы. Его жизни ничего не угрожает.

Ранее хирурги Педиатрического университета Санкт-Петербурга провели уникальную операцию по спасению трехмесячного ребёнка с редкой врождённой аномалией — полным сосудистым кольцом. У грудничка было две дуги аорты, которые сдавливали трахею, чем угрожали его жизни.