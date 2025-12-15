Мэрилин Керро раскрыла, за кого болеет в «Битве сильнейших»

На прошлой неделе телеканал ТНТ представил зрителям 31-й выпуск шоу «Битва сильнейших», по итогам которого стали известны имена четырёх финалистов. Ими стали экстрасенсы Александр Шепс, Марьяна Ромова, Влад Череватый и Максим Левин. Их коллеги по шоу активно поддерживают фаворитов, и знаменитая эстонская ведьма Мэрилин Керро не осталась в стороне.

Рыжеволосая красотка опубликовала пост в запрещённой социальной сети, в котором открыто заявила о своей поддержке одному из участников.

«Много вопросов, кого же поддержу в финале. Я поддержу Александра Шепса», — написала она.

Это заявление приобретает особый интерес на фоне личных отношений между ведьмой и колдуном. В прошлом у пары был продолжительный роман, однако он не завершился браком. Как ранее признавалась сама Мэрилин, причиной расставания стало расхождение в жизненных планах: она стремилась создать семью и родить детей, тогда как Шепс не разделял этих желаний. В итоге Керро реализовала себя как мать, воспитывая двух сыновей и дочь. Также она не исключает, что в будущем сама может принять участие в проекте «Битва сильнейших».

Ранее иллюзионист Сергей Сафронов усомнился в существовании экстрасенсов, утверждая, что участники телешоу являются актёрами. Сафронов поделился своим опытом, отметив, что за 15 лет работы на подобных проектах он не встретил ни одного человека, обладающего реальными паранормальными способностями. Он привёл в пример случай, когда участники шоу не смогли распознать его онкологическое заболевание даже на второй стадии.