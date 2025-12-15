Прямая линия 2025
Специальная военная операция
План Трампа

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
15 декабря, 10:03

Долгое время боролся со страшным недугом: Стала известна причина смерти Левона Оганезова

Стала известна причина смерти Левона Оганезова

Левон Оганезов. Обложка © РИА Новости / Сергей Кузнецов

Левон Оганезов. Обложка © РИА Новости / Сергей Кузнецов

Народный артист России, пианист и телеведущий Левон Оганезов скончался в возрасте 84 лет. Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком почки, о чём сообщили его родственники изданию aif.ru.

Прощание с артистом пройдёт 16 декабря в Нью-Йорке, его похоронят на кладбище Кенсико.

Глава Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни
Глава Федерации хоккея с мячом Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни

О смерти Оганезова стало известно накануне поздним вечером. Он был заслуженным деятелем искусств СССР, лауреатом премий и всемирно известным мастером, виртуозно совмещавшим классику и джаз. Оганезов много гастролировал по миру, выступал в лучших залах и занимался преподаванием, передавая своё мастерство новым поколениям музыкантов.

Больше материалов о проблемах и достижениях общества — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Милена Скрипальщикова
  • Новости
  • утраты
  • США
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar