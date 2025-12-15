Долгое время боролся со страшным недугом: Стала известна причина смерти Левона Оганезова

Народный артист России, пианист и телеведущий Левон Оганезов скончался в возрасте 84 лет. Причиной смерти стала продолжительная борьба с раком почки, о чём сообщили его родственники изданию aif.ru.

Прощание с артистом пройдёт 16 декабря в Нью-Йорке, его похоронят на кладбище Кенсико.

О смерти Оганезова стало известно накануне поздним вечером. Он был заслуженным деятелем искусств СССР, лауреатом премий и всемирно известным мастером, виртуозно совмещавшим классику и джаз. Оганезов много гастролировал по миру, выступал в лучших залах и занимался преподаванием, передавая своё мастерство новым поколениям музыкантов.