Мужчину, схватившего блогершу Карпову в метро, арестовали на 15 суток

В Москве Басманный суд арестовал на 15 суток мужчину, который во время съёмок видео в метро схватил блогершу Ксению Карпову за ягодицы. Его признали виновным в хулиганстве, передаёт пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Инцидент произошёл на платформе: мужчина коснулся блогерши за ягодицы, а затем спросил, подаст ли она заявление в полицию. Пострадавшая сняла эпизод на видео и обратилась с заявлением в правоохранительные органы, решив не оставлять виновника безнаказанным.

При этом, мужчина сам обратился в полицию и пожаловался на блогершу и её приятельницу. Суд оштрафовал девушку на 25 тысяч рублей, а её подругу — на 20 тысяч, посчитав, что они мешали движению пассажиров. Проверка по факту домогательств продолжается.