Любителей рассылать дикпики предупредили о риске сесть за домогательства

Рассылка интимных фотографий без согласия получателя может привести к уголовной или административной ответственности, предупредил юрист Денис Хмелевской. По его словам, если получатель дикпиков прямо запретил присылать подобные материалы, но отправитель продолжает рассылку, это почти гарантированно образует состав преступления по статье о домогательствах.

«Помимо распространения порнографической продукции, можно ещё схлопотать состав 133 статьи УК — это домогательства. Это более страшный состав», — заявил собеседник 360.ru.

Эксперт уточнил, что за распространение порнографических материалов и неправомерные действия сексуального характера предусмотрены штрафы от 100 до 300 тысяч рублей либо лишение свободы. Особенно строго наказывается рассылка интимных снимков несовершеннолетним — в этом случае отправителю грозит максимально суровое наказание.

Для привлечения к ответственности пострадавшей стороне достаточно зафиксировать факт переписки через нотариальный протокол и обратиться в полицию. Юрист подчеркнул, что многие пользователи недооценивают риски таких действий, хотя законодательство предусматривает серьёзные санкции за домогательства в Сети.