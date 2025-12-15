Песков: Путин открыт к миру по Украине, но против временных передышек

Президент России Владимир Путин открыт к мирному урегулированию ситуации на Украине, но не поддерживает сценарии с временными паузами и затягиванием процесса. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Здесь можно сказать только за российскую сторону, за президента Путина: он открыт к миру, к серьёзному миру, к серьёзным решениям. Он абсолютно не открыт для каких-то уловок, нацеленных на затягивание времени и создание искусственных временных передышек», — заявил представитель Кремля.

Кроме того, Песков обозначил позицию России, которая настаивает на системе гарантий по украинскому урегулированию, чтобы Киев не смог саботировать возможные договорённости. В Кремле подчеркнули, что РФ не готова повторять сценарий минских соглашений.