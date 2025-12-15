Кадыров заявил, что не хочет доживать до старости и желает уйти, оставаясь всеми любимым

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что хотел бы уйти из жизни, пока его любят. Он сделал это заявление, комментируя слухи о своём здоровье во время прямой линии с жителями, транслировавшейся телеканалом ЧГТРК «Грозный».

«Вы знаете, судя по тем сплетням, что распускают, то я не должен дожить до старости, хотя у меня всё в порядке и здоровье отменное. Недоброжелатели, конечно, не рады этому. А так, я бы сам не хотел дожить до старости. Хочу покинуть этот мир, пока я всеми любим», — сказал Кадыров.

Ранее Кадыров заявил о своей готовности принять участие в следующих выборах руководителя региона в 2026 году. По его словам, он пойдёт на это, если российский президент Владимир Путин предложит ему поучаствовать в выборах, а народ поддержит.