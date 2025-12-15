Россиянка, у которой за всю жизнь не было ни одного документа, получила свидетельство о рождении в 55 лет

В Пермском крае жительница, достигшая 55-летнего возраста, впервые в жизни получила официальное свидетельство о своём рождении. Как сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко, к нему обратилась женщина, которая с момента появления на свет не имела никаких документов, удостоверяющих личность.

По её словам, после рождения мать не зарегистрировала факт появления дочери в органах ЗАГСа. Всё детство она провела дома, не посещая детский сад и школу, а после совершеннолетия переехала из Казани в Пермь. Десятилетиями она существовала без паспорта, что лишало её возможности официально трудоустроиться, получать полноценную медицинскую помощь, обращаться за социальными выплатами и реализовывать другие гражданские права.

Сапко подключился к этому сложному и уникальному случаю. Женщине пришлось пройти длительную процедуру через миграционные органы и судебные инстанции. В процессе потребовалось собрать и представить суду доказательства, подтверждающие сам факт её рождения и личность. На всём этом пути команда аппарата уполномоченного оказывала правовую поддержку: разъясняла порядок действий, помогала готовить документы, а общественный помощник-адвокат представлял интересы заявительницы в суде.

Когда суд наконец признал юридический факт её рождения, женщина не смогла сдержать слёз. Заявительница выразила благодарность аппарату уполномоченного за то, что не остался равнодушным в трудной ситуации и помог добиться положительного решения.

Ранее сообщалось об истории жительницы Воронежской области Веры Данченко, которая на протяжении 28 лет не имеет при себе паспорта и полиса обязательного медицинского страхования. Это обстоятельство препятствует обучению её троих детей (12, 9 и 6 лет) в общеобразовательных учреждениях и получению ими необходимой медицинской помощи. Причиной возникновения данной проблемы стало утеря документов, подтверждающих факт рождения Данченко, а также отсутствие информации о её матери. Недавно женщина установила контакт с отцом, который подтвердил родственные связи посредством проведения ДНК-экспертизы. Местные власти также оказывают помощь женщине в восстановлении документов.