Энергетические ловушки в квартире: Проверьте эти самые опасные местечки, там скапливается зло

Энергетические ловушки — это места в вашем доме, где скапливается отрицательная энергия. Они могут быть просто «сборщиками», которые выносят негатив из тонких планов в материальный мир. А могут оказаться опасными порталами, через которые в квартиру проникает хтоническое зло, то, чего не должно быть в нашей Вселенной. Вместе с шаманкой разобрались, где искать энергетические ловушки.

Самые опасные энергетические ловушки в доме

Вычислить самые опасные энергетические ловушки в доме нам помогла практикующая шаманка. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shchus

Шаманка Марина Улугбашева предоставила нам развёрнутый комментарий насчёт самых популярных и опасных энергетических ловушек в доме. В них входят обычно антикварные вещи и то, что связано с мёртвыми. Вот какие энергетические ловушки самые частые и самые пагубные. Антикварные вещи. Статуэтка, которой 200 лет, например. Историческое оружие. Самый сильный негативный артефакт. Вещи и портреты умерших. Они связывают наш мир с миром нематериальных сущностей.

Если, например, речь о портретах близких людей, класть их нужно вертикально. А что касается антиквариата и оружия, то от них необходимо избавляться. Марина Улугбашева Шаманка

Марина Улугбашева поясняет, что любая антикварная вещь в доме часто служит порталом. Через этот портал в квартиру может проникнуть что угодно, из любого эгрегора. А если в доме хранится оружие, на котором была кровь животных или людей, всё уже совсем опасно. Это мощный и непредсказуемый эзотерический артефакт. Именно поэтому такие вещи лучше не коллекционировать, а, наоборот, избавляться от них.

Неочевидные энергетические ловушки в квартире

На этот раз энергетическими ловушками выступают не вещи, а конкретные места в квартире. Фото © Shutterstock / FOTODOM / BearFotos

Но помимо очевидных и опасных энергетических ловушек, которыми являются антиквариат, оружие и вещи умерших, в квартире или доме могут быть и другие. О них не рассказывает каждый второй практик, и тем не менее через эти ловушки позитивная энергия может уходить из дома. Или, наоборот, в дом будет втягиваться негатив. Рассматриваем менее очевидные энергетические ловушки.

Сантехника как энергетическая ловушка

Сантехническая энергетическая ловушка. Отсюда из дома уходит позитивная энергия. Фото © ChatGPT

Раковина на кухне и в ванной, а также унитаз — мощные с энергетической точки зрения локации. «В этих местах часто утекает с ненужным и нужное. Чтобы такого не происходило, эти зоны обязательно нужно держать в чистоте, а все трубы в доме лучше всего перематывать красной лентой для защиты от утечки денег», — говорит наш эксперт. И если содержание санузла в чистоте — вещь очевидная, то красные ленты это не самая популярная практика.

Энергетическая ловушка в шкафу

Места для хранения вещей, например шкаф или комод, тоже являются энергетическими ловушками. Они притягивают негативную энергию. Фото © Shutterstock / FOTODOM / tartanparty

«Старьё и хлам транслируют энергию бедности — этому в доме не место», — говорит Марина Улугбашева. Вещи, которые вы не носите, становятся ловушкой для мёртвых энергий. Речь об одежде, аксессуарах и даже украшениях. Если вы не носите блузку, скажем, год... Она начинает транслировать мёртвую энергию. Но выход есть. Вы можете носить эти вещи хотя бы иногда либо же избавиться от них. Необязательно выбрасывать, можно просто сдать в фонд поддержки бездомных.

Энергетическая ловушка на все четыре стороны

Углы — тоже мощная энергетическая ловушка. Но есть способы её нейтрализовать и не скапливать негатив в квартире. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Oleg Opryshko

Одна из самых заметных энергетических ловушек в квартире — это углы. Они должны быть чистыми, без грязи и пыли. В Азии специально делают жильё вообще без углов, чтобы избежать такого «магнита» для негативных энергий. Выход из энергетической ловушки угла есть: надо поддерживать чистоту. Причём во всём доме. И в особенности — по углам. Для энергетической чистки хорошо подходят соль, лимонная вода и перекись водорода.

Любой негатив в доме чаще всего имеет две основные причины. Первая — когда сам дом и есть ловушка, то есть он построен на кладбище. Вторая — отдельные негативные зоны и элементы в квартире. Марина Улугбашева Шаманка