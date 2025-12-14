Что означает цифровой код Нового 2026 года: Какие ваши слабости он обострит, а в чём поможет

Скоро наступит год Огненной Красной Лошади по китайскому гороскопу. То есть Новый 2026 год. Астрология и гороскопы помогают нам ориентироваться в этом мире по интуиции. Но мы решили вспомнить ещё одну интересную практику. Нумерологию. И нашли совпадения с арканами Таро. Вернее, с одной из главных карт в этой системе. Чего ждать от Нового 2026 года, расскажем в материале.

Нумерологический профиль Нового 2026 года

Новый 2026 год и нумерология: что нам говорят цифры о следующем периоде. Какое у него число? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Iryna Imago

Давайте рассчитаем, какое число получится из 2026 года, если сложить все цифры. Всё просто: дважды два — четыре. То же самое получается, если сложить 2 и 2. А 4 + 6 = 10. Получается, нумерологическим профилем Нового 2026 года станет число 10. Его нам послала сама Вселенная, и весь следующий год пройдёт под знаком этой математической величины.

С каким арканом Таро совпадает число нового 2026 года

Нумерология, Таро и Новый 2026 год. С каким арканом совпадает число следующего цикла? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Karlie Studio

В классическом Таро есть 22 старших аркана. Нумеруются они от 0 до 21. Нулевая карта — это Шут. Двадцать первая карта — Мир. Число 10 в Таро совпадает со старшим арканом Колесо Фортуны. Его ещё называют Колесо Судьбы. Это сильный магический символ, он воплощает в себе неотвратимость фатума, неминуемую смену циклов и события, которые нам неподвластны.

Энергия числа Нового 2026 года

В нумерологии Новый 2026 год проходит под номером 10. Число означает совершенство и завершённость. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Ink Drop

В нумерологи энергия числа 10 в целом позитивная. Всё начинается с объединения духовного под номером 1 и материального под цифрой 0. Число 10 символизируют по этой причине совершенство и гармонию, единство мира, так считали ещё последователи Пифагора в Древней Греции. Кроме того, десятка указывает на завершение старого цикла и начало нового. Духовный рост и перерождение — главные составляющие Нового 2026 года по этому числу. Кроме того, число 10 способствует проявлению сильных лидеров.

Энергетика и символика аркана Таро Нового 2026 года

Аркан Колесо Фортуны — символ Нового 2026 года. Какие у него символики? Какая у него энергетика? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Sonnerie

Нас ждёт Новый год Колеса Фортуны. Символ 2026-го, который нашёлся в старших арканах Таро, — это визуальное воплощение той цикличности, что заложена в числе года — десятке. Колесо Судьбы вращается, поднимая одни фигуры на вершину, повергая в забвение другие. Постоянное перерождение и обновление, взлёты и падения, неотвратимость судьбы... Пожалуй, это будет главным девизом Нового 2026 года. Ждите важных намёков от судьбы, небольших потрясений, которые не будут находиться в вашей власти, а также постоянного движения. В Колесе Фортуны жизнь постоянно развивается.

Где будет сила, а где — слабость в 2026 году

Сила будет в правде. В Новый 2026 год энергии числа 10 и аркана Колесо Фортуны объединятся. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Emzzi

Объединение двух мощных энергий в Новый 2026 год — серьёзная штука. Нумерологический профиль, число 10, дарит надежду на совершенство, гармонию и новое начало. Старший аркан Таро Колесо Фортуны немного пугает: он тоже символизирует цикличность, обновление, но вносит свои коррективы в виде неожиданных событий или встреч, которые вам «подкинет» сама судьба. Расскажем, в чём будет сила в 2026 году. Терпеливость. Если Новый год Колеса Фортуны нанесёт удар, лучше подставить вторую щёку.

Гибкость и способность к адаптации. Непрерывное обновление требует от нас этих качеств. Косность не помощник.

Принятие. Как жизненных этапов, так и других людей, их жизни и точек зрения. Колесо Судьбы намекает, что не всё в жизни находится под нашим контролем, но число 10 уверяет: мир — гармоничное и совершенное место.

Способность извлекать уроки. Любая жизненная ситуация происходит для того, чтобы чему-то нас научить. Попробуйте больше анализировать события в 2026 году.

Но там, где присутствует сила, обязательно будет и слабость. Таковы законы судьбы, такова дуальность мироздания. Число 10 и аркан Колесо Фортуны отражают эти понятия в полной мере. Вот где будут главные слабости в 2026 году. Пассивность. Энергия Колеса Фортуны не означает, что события будут происходить сами. Если вы вдруг перестанете стремиться к цели, старший аркан под номером 10 такого не оценит.

Борьба с неизбежным. Некоторых вещей избежать невозможно. Например, судьбы, природных катаклизмов, законов физики... Год Колеса Фортуны 2026 не будет благосклонен к тем, кто бунтует против того, что уже предопределено.

Обесценивание своих достижений. Не стоит думать, что всё, чего вы достигнете в 2026 году, было результатом везения. Вы вносите свой вклад, Колесо Фортуны неизменно крутится, вы не просто фигура, наоборот, активный участник этого процесса.

Фатализм. Несмотря на неизбежность судьбы в аркане Колесо Фортуны, надеяться только на неё не стоит. Нужно всё так же иметь хорошую подготовку к каким-либо сложным ситуациям.