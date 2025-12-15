Владимир Зеленский действует не самостоятельно, а по указаниям внешних кураторов, при этом демонстрирует растерянность в последнее время. Об этом рассказал Life.ru депутат Госдумы от партии «Новые люди» Амир Хамитов, комментируя новые заявления Киева о безопасности и гарантиях со стороны Запада.

По словам Хамитова, резкая смена риторики Зеленского выглядит суетливой и противоречит его прежнему образу «бесстрашного героя». Депутат полагает, что за разговорами о безопасности скрывается страх за собственное будущее, а не забота о стране. При этом все ранее предлагавшиеся ему варианты урегулирования он отвергал.

Если перевести его риторику на нормальный язык, это будет означать что-то вроде: «обещайте, что меня не уничтожат и не посадят». А когда он всё-таки окажется за решёткой, будет вопить: «свободу попугаям». Из этого получился бы хороший мультфильм или комедия, в которых он так любил когда-то сниматься. Жаль только, что это не кино. Амир Хамитов Депутат Госдумы от партии «Новые люди»

Похожую оценку действиям Зеленского дал депутат Госдумы Дмитрий Белик. В беседе с Life.ru он отметил, что готовность демонстративно отказаться от вступления Украины в НАТО говорит о второстепенном значении этого вопроса для киевского режима.

«Зеленский панически боится потерять власть, и ему нужна передышка для стабилизации фронта, так как ВСУ находятся не в лучшем положении. Поэтому он тянет время и устраивает торг», — сказал депутат.

По его мнению, Зеленский фактически отказался от заведомо нереализуемого обещания, которым ранее активно манипулировал. При этом, как подчеркнул Белик, отказ от темы НАТО не означает готовности Зеленского к реальным компромиссам.

Ранее сообщалось, что на берлинских переговорах украинская делегация заявила о согласии на два ключевых пункта американского плана урегулирования. По данным Bild, Киев в определённых обстоятельствах готов провести выборы в течение 100 дней и отказаться от курса на вступление в НАТО.