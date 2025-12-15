Мартиросян опроверг слухи о том, что займёт место Урганта в его шоу

Комик Гарик Мартиросян прокомментировал слухи о возможной замене Ивана Урганта в вечернем шоу на Первом канале и заявил, что никогда бы не согласился занять место коллеги. Об этом он рассказал в интервью Надежде Стрелец.

«Я бы в жизни ни за какие условия, ни за какие уговоры не сел бы на место Вани Урганта в его собственном шоу, как бы оно ни называлось. Это некрасиво, зачем так делать? Это его шоу! <...> Никогда в жизни», — подчеркнул Мартиросян.

Комик напомнил, что уже работал с Иваном Ургантом на Первом канале в проекте «Прожекторперисхилтон», однако о собственном вечернем шоу он не задумывается. По словам Мартиросяна, даже если бы проект Урганта окончательно закрыли и предложили запустить новую программу с его участием, он бы отказался.

Также телеведущий рассказал, что видел основательницу Comedy Woman Наталью Еприкян в Ереване. По его словам, она живёт в центре города и чувствует себя хорошо. В интервью Надежде Стрелец Мартиросян отдельно отметил рост и востребованность женского юмора в России, подчеркнув, что сегодня у юмористок значительно больше возможностей для самореализации, чем в 1990-е годы.

Ранее сообщалось, что возвращение программы «Вечерний Ургант» в эфир зависит не от руководства телеканала и не от самого Ивана Урганта. Ввопрос восстановления передачи активно обсуждается в профессиональной среде. В возобновлении проекта заинтересованы как телевизионное руководство, так и зрители, поскольку программа приносила значительные доходы.