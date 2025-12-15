Концерн «Калашников» показал обновлённый электрический мотоцикл «Иж-Эндуро» с коляской. Его смогут использовать сотрудники силовых структур, спасатели и любители активного отдыха. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

Концерн «Калашников» представил электрический мотоцикл «Иж-Эндуро» с коляской. Фото © Telegram / Концерн «Калашников»

«Концерн впервые представляет «Иж-Эндуро» с коляской — продолжение линейки специализированной мототехники 2025 года. Новая модель подходит для силовых структур, спасательных служб и путешественников», — говорится в сообщении.

Мотоцикл выпускается в нескольких версиях: с мотор-колёсами по 3 кВт для городских поездок и лёгких маршрутов; по 5 кВт — для сложных задач и маршрутов повышенной сложности; 4 кВт — баланс мощности и экономичности; а также классический вариант с двигателем внутреннего сгорания на 450 куб. см.

По словам концерна, «Иж-Эндуро» надёжен, удобно управляется и может развивать скорость от 100 до 150 км/ч в зависимости от версии. Базовая коляска позволяет перевозить различные грузы и может модифицироваться под потребности заказчика. Также возможна установка прицепа. Мотоцикл весит 220 кг, максимальная скорость достигает 120 км/ч, запас хода — до 100 км.

Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» полностью выполнил годовой государственный заказ на поставку снайперских винтовок Чукавина. Отгрузка оружия основному заказчику была осуществлена в полном объёме, что позволило закрыть все контрактные обязательства. Сформированный портфель заказов на 2026 год предусматривает кратное увеличение производства этих снайперских комплексов.